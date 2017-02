"Hättasattumine on võimalik, kuid on ka tõenäoline, et Joel võis teadmata põhjusel oma plaane muuta ning poe asemel uue sihi võtta. Seda enamgi, et mees on ka varem pikemaajaliselt kodust eemal olnud nii, et tema äraoleku pärast on muret tuntud," selgitas piirkonnapolitseinik.

Joel on umbes 175 cm pikk ja punakate hõredate juustega. Jalas olid tal tumedad püksid, seljas sinine jope puna-hallide triipudega ning peas musta-punast värvi tutimüts.