Esmaspäeva õhtul kogunenud Viljandi Sotsiaaldemokraatide koosolekul valisid Viljandi linnavolikogu suurima opositsioonierakonna esindajad tänavuste kohalike valimiste esinumbreid. Koosolekul valiti sotside linnapeakandidaadiks riigikogu liige Helmen Kütt ning linnavolikogu esimeheks saadikurühma juht Juhan-Mart Salumäe.



Kohvikus Amalia toimunud koosoleku eesmärgiks oli valmistuda eesseisvateks valimisteks ning kokku leppida ühistes eesmärkides. Ühtlasi otsustasid sotsid valida varakult endale linnapea- ja volikogu esimehe kandidaadi.



"Mida varem me avalikustame enda esinumbrid, seda selgem on valijale, mida ta võib meilt oodata," lausus sotside saadikurühma esimees Juhan-Mart Salumäe.



Salumäe sõnul kulgesid linnapeakandidaadi valimised probleemideta ja kiiresti. "Tegelikult oli koosoleku toimumise ajaks jäänud lauale vaid üks linnapeakandidaat, kelleks oli Helmen Kütt," sõnas Salumäe.



Helmen Kütt kinnitab, et talle meeldib tema töö riigikogu sotsiaalkomisjoni juhina, kuid samavõrd oluliseks hindab ta ka oma kodulinna käekäiku. "Viljandi on olndu minu koduks juba 34 aastat ning ma ei kujuta ette paremat kohta elamiseks," lausus Kütt.