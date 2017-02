Kui vanasti lasti liugu selleks, et tagada linaõnne, siis tänaseks on saanud sellest pelgalt meelelahutus. Sellegipoolest on kelgutamine üks tore ettevõtmine, aga kus Eestis on piisavalt lund, et liulaskmine ette võtta?

Riikliku ilmateenistuse andmetel on hetkel kõige rohkem lund Türil ja selle ümbruses, kus lume paksuseks on mõõdetud 12 sentimeetrit.

Kümnesentimeetrised hanged on mõõdetud Vanakülas ja Tuulemäel. Narvas, Jõhvis ja Kehras on lume paksus 9 sentimeetrit.

Talvepealinnas Otepääl on lund 5 sentimeetrit. Kõige vähem on lund maha sadanud Võrus, kus lund on kõigest 3 millimeetrit.