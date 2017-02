Nädalavahetusel möödus kolm aastat sellest, kui Vene Föderatsioon annekteeris Krimmi poolsaare Ukrainas. Kiievis peeti Krimmi vastupanupäeva, millega avaldati vastuseisu Krimmi okupatsioonile ning väljendati solidaarsust krimmitatari rahvale.

"Solidaarsuse marsil" Kiievil osales ligi 1000 inimest. Rongkäik lõppes Kiievi keskväljakul Maidanil, kus esinesid kõnedega krimmitatari Medžlise ja Ukraina kodanikuühiskonna esindajad. Ürituse põhisõnumiks oli "Krimm on Ukraina".

Krimmitatari rahvusliku juhi Mustafa Džemilevi sõnul on mitmed krimmitatarlased sunnitud kodudest lahkuma, kuna okupatsioonitingimustes ei ole nende inimõigused enam kaitstud. "Me väga loodame, et Venemaale kehtestatud sanktsioonid mõjuvad ning okupatsioon Krimmis saab lõpu," sõnas Džemilev, kes leidis, et sõjaline sekkumine poolsaarele toob endaga kaasa vaid etnilisi konflikte.