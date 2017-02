Vahetult Vabariigi aastapäeva eel allkirjastatud Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2018-2021 suurendab Kaitseliidule eraldatavat otsetoetust ligi miljoni euro võrra aastas.

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul läheb toetus peamiselt väljaõppe ja taristu täiendamisele, aga ka tööjõukuludele. "Iga-aastaselt on Kaitseliidu hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning renoveerimiseks, sh lasketiirude rajamiseks planeeritud 3 miljonit eurot," sõnas kaitseminister Tsahkna. "Lisaks suurenevale otsetoetusele suunatakse maakaitsega seotud hangeteks järgnevatel aastatel täiendavalt 60 miljonit eurot."



Kaitseminister ütles, et Kaitseliidule on plaanis täiendavalt hankida laskemoona, transpordi-, isikukaitse- ja sidevahendeid ning arendatakse võitlusgruppe, samuti on kavas mehitada ja varustada viis uut kergejalaväekompaniid. "Kõik see suurendab Kaitseliidu võimekust ja Eesti iseseisvat kaitsevõimet, milles Kaitseliidul on ülioluline roll," ütles minister Tsahkna.