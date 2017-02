Tallinna Lasnamäe gümnaasium näeb perspektiivi õppemetoodika muutmisel ja selles, et tuua kooli juurde eesti keelt emakeelena rääkivaid õpetajaid, sellisel juhul poleks kõigi gümnaasiumilõpetajate C1 keeletase võimatu ülesanne.

Tallinna Lasnamäe gümnaasiumi 12. klassi õpilased lõpetavad kooli veel kõigile kehtivate nõudmiste alusel ehk kohustuslik on õpetada vähemalt 60 protsenti ainetest eesti keeles. See on aga paljudele õpilastele raske, vahendas ERRi uudisportaal.

"Paljud õpilased ei saa samal ajal õppida nii ainet kui ka eesti keelt. See on päris keeruline. Tavaliselt juhtub nii, et häid hindeid saavad just need, kellel on kõrgem eesti keele tase," selgitas Tallinna Lasnamäe gümnaasiumi õpilasesinduse liige, 12. klassi õpilane Artemi Panarin.