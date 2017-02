Kui presidendi vastuvõtul kleitidega enam hea ja halva maitse piiril olevaid katsetusi eriti ei tehta, siis ehted lähevad iga aastaga suuremaks ja julgemaks.

Loomulikult ei tasu seda tõlgendada nii, et kleitidega oleme maitsekuse selgeks saanud, kuid ehtega tuleb seda alles õppida. Tegelikult on hoopis vastupidi, mida kinnitab ka SOMA ehtebrändi asutaja ja disainer ning EKA doktorant Sofia Hallik.

"Statement jewellery (silmapaistvad ehted) on julgete valik. Mul on hea meel, et presidendi vastuvõtu külaliste seas on ka neid, kes hindavad ehteid, mille eesmärgiks ei ole ainult keha kaunistamine," räägib ta.

Palju oli tema sõnul vastuvõtul näha ka 90ndate mõjutusi. Nimelt on selle kümnendi stilistika praegu väga moes ning eeskätt peegeldub see massiivsetes detailides ja suurtes silmatorkavates kõrvarõngastes, mida oli sellel aastal ka oluliselt rohkem kui varasematel vastuvõttudel.