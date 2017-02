"Politsei teab – pühade ajal saavad inimesed kõige rohkem peksa," sõnas president oma aastapäevakõnes. Reaalsus on aga see, et pühad on justkui nädalavahetus ning suurt erinevust riigipüha ja tavapärase nädalavahetuse vahel ei ole. Rusikad lähevad ikka käiku.

"Saavad peksa seal, kus peaks olema kõige turvalisem: kodus. Nii on see jõulude ajal, jaanipäeval. Nii on see ka täna, vabariigi aastapäeval," osutas Kaljulaid, et koduvägivald kasvab just pühade ajal.

See ei pruugi aga nii olla. Ühel jaanuari nii-öelda tavapärasel nädalavahetusel sai politsei 127 väljakutset, mis puudutasid lähisuhtevägivalda. Vabariigi sünnipäeva ajal oli see arv isegi kahe võrra väiksem – 125.

Näide ühest sel ajal olnud väljakutsest: häirekeskusse helistas 11aastane tüdruk, kes teatas, et vanemad kaklevad. Mõlemad tüli osalised viidi kainenema. Sarnase kõne sai keskus ka 26. veebruaril Sillamäelt, kus väike laps palus abi, sest isa peksab ema.