Ajateenija loopis populaarses blogis teravaid sõnu oma kaitseväelasest ülema pihta.

Sõdur kirjutab mitmest korrast, kui tema veeblist ülemus väidetavalt kuritarvitas oma võimu. Ühes loos räägib anonüümseks jäänud sõdur, kuidas veebel olevat tõuganud kutsealust, kui viimane polnud hajameelsusest talle teed andnud.

"Siis ei pannud ka keegi teine tähele, et karjuda tee vabaks. Ja lõppes sellega, et ta tõukas selle reamehe enda tee pealt." Teised vahejuhtumid ei ole siiski füüsilised. Näiteks on kirjas, et veebel karjub reamehe peale asjata ja käsib teisel sõduril saiaviilu maha visata.

Postitus oli üleval möödunud pühapäeval, kuid kõigest mõni tund, siis võttis kirjutise autor selle ise maha.