Kuid vähem on uuritud seda, mis juhtub, kui parasotsiaalne suhe lõpeb või on mingil viisil kahjustatud. "Kui sarja kirjutajad otsustavad, et tegelasega midagi juhtub või hoidku taevas, tegelane tapetakse, siis on emotsionaalne reaktsioon vägagi tõeline," räägib Barnes. "Sa veedad igal nädalal terve tunni ühe inimesega, terve hooaja, neist võib tõesti omamoodi sõber saada – on täiesti normaalne nende pärast õnnetu olla."

Psühholoogid kutsuvad selliseid suhteid, mida me loome väljamõeldud tegelastega, parasotsiaalseteks või ühesuunalisteks, kirjutab ajakiri Time. Me teame neist tegelastest palju, kuid nemad meist mitte midagi. "See on huvitav, sest meie ajud ei ole nii ehitatud, et saaksid aru pärissuhte ja väljamõeldud tegelase vahest," räägib psühholoogiaprofessor Jennifer Barnes Oklahoma ülikoolist. "Nii on nendest "sõprustest" vahel ka pärismaailmas kasu." Inimene võib tänu lemmikseriaalile tunda enesekindluse kasvu, üksilduse kadumist ja kuuluvustunnet.

Üks teooria on, et väljamõeldiste üle kurvastamine aitab meil enda negatiivsete emotsioonidega toime tulla. Ning vahel tunneme ennast pärast nutmist paremini.

Teine huvitav teooria põhineb nähtusel, mida psühholoogid kutsuvad metaemotsioonideks. Need on tunded, mida me tunneme teatud emotsioonide suhtes. "Kuigi oleme kurvad, siis selle pinna all tunneme me midagi tänutunde sarnast, et oleme üldse võimelised nii keerulisteks emotsionaalseteks kogemusteks," räägib Barnes. "Me oleme tegelikult rõõmsad, et tunneme empaatiat ja suudame teistega samastuda, isegi kui nad pole päriselt olemas." Barnesi uurimistöö kinnitab, et inimesed õpivad telekat vaadates teistest inimestest aru saama, ehk arendavad oma emotsionaalset intelligentsi.

Kui tunded lähevad liiga sügavaks

See kõik on tore, kuid Barnes on mõne koha pealt ka ettevaatlik: "Me peaksime sama tugevaid tundeid tundma ka pärisinimeste vastu, ka nende vastu, keda me isiklikult ei tunne." See võib tunduda iseenesestmõistetav, kuid on tegelikult väga tavaline, et see nii pole. Barnesi uuringus osalenud inimesed väitsid, et oleksid kurvemad, kui sureks nende lemmiktegelane, mitte töö- või klassikaaslane.

Samuti on võimalik telesaate tegelastesse liiga tugevasti kiinduda. Kurbus tegelaste saatuse pärast on normaalne, kuid ei tohiks kesta üle mõne tunni. "Kui sa oled mitme päeva või nädala pärast ikka veel kurb, siis on see märk sellest, et oled liiga kiindunud," hoiatab Barnes.