Aasta alguses otsustas Kohtla-Järve linn kinkida riigile 31 asustamata korterit, mida keegi ei taha osta. Nende ülalpidamine käib linnale üle jõu. Kohtla-Järve elanikud võtavad linnajuhtidelt eeskuju ja ühistud kavatsevad võlgades kortereid samamoodi riigile loovutada.

"Ühistud ei suuda võlakortereid enam ülal pidada," selgitas Kohtla-Järve Korteriühistute Esimeeste Assotsiatsiooni juhatuse liige Raissa Vares. "Näiteks kui omanik on Venemaa kodanik, siis võla kättesaamiseks peaksime minema Venemaa kohtusse, aga see võib maksta rohkem kui võlg. Ja selliseid kortereid on palju, kus omanikke on võimatu kätte saada, arveid ei maksta ning suure võlakoormaga korterit on ka võimatu müüa."

Ida-Virumaal on aastaid vindunud probleem – mitu kortermaja elanikku pole arveid maksnud ning võlg elektri ja kütte eest on üüratuks kasvanud. Kui majas on üks võlgades korter, saadakse veel hakkama, kui rohkem, siis jääb arvete tasumisega hätta juba ühistu. Mitu maja on seepärast talviti kütteta jäänud hoolimata sellestki, et suurem osa elanikke maksavad korralikult.

Selles hädas vaevlevatele korteriühistutele näitas lahenduse kätte Kohtla-Järve linnavõim, kes otsustas tühjalt seisvad korterid riigile kinkida. Tegu on täiesti seadusliku tehinguga, kusjuures riigilt ei pea kinkimiseks nõusolekut küsima. Konks on selles, et koos korteriga lähevad uuele omanikule üle kõik võlad.