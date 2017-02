"Meditsiinis tervishoid on defitsiitne teenus, inimesed ei pääse kohe löögile ja siis usuvad, et raha makstes saab kiiremini," rääkis justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt TV3 "Seitsmestele uudistele". "Ja teine asi on see, et tervishoid ja haridus on need kaks valdkonda, kus inimesed avaliku sektoriga kõige vahetumalt kokku puutuvad."

Usutakse ka, et seadusi on võimalik osta. Justiitsminister Urmas Reinsalu selgitas, et majandus- või näiteks keskkonnavaldkonnas võib ühest seadusest sõltuda väga palju ning seal ollakse väga oma huvide eest väljas. "Nad on väga intensiivselt kogu seadusandlikus protsessis oma huvide eest väljas," ütles Reinsalu ja lisas: "See ei pruugi veel olla kuritegelik või korruptiivne, aga kindlasti on see valdkond, kus me tahame näha rohkem läbipaistvust. Et kes tellib muusikat, seda on avalikkusel õigus teada.