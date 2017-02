"Me oleme varem meelelahutusauhindadel nominatsioonini jõudnud, aga võitnud pole kordagi," ütleb "ENSV" produtsent Maarek Toompere seepeale, et "ENSV" pälvis Eesti filmi- ja teleauhindadel televaldkonnas enim nominatsioone. "See on kõikidele tegijatele väike innustus!"

Miks aga "ENSV" nõnda populaarseks on saanud? Toompere ütleb, et see tuleb heast huumorist.

"Me ise arvame, et püüame teha mitte kedagi solvavat huumorit. Me teeme lihtsat, elutervet situatsioonikoomikat ja natuke räägime ka selle aja poliitilisest taustast. Inimesed tunnevad selles ära oma noorusaja, noortele inimestele jälle võivad tunduda mingid asjad naljakad.

«ENSV»: Televaldkonnas kandideerivad teiste seas parima meesnäitleja tiitlile Argo Aadli (vasakul), Raivo E. Tamm ja Mait Malmsten (ümmargusel pildil). (Ülo Josing / ERR )

Põhiline on ikka see, et noorus on tore aeg ja tore on seda vaadata." Edu taga peituvad ka sarja suurepärased näitlejad. "Teistel seriaalidel on sellega pisut raske, meil mängib koorekiht. Näitlejad naudivad mängu ja ilmselt tuleb see hästi välja," ütleb Toompere, mainides ka seda, et "ENSV" on ainus seriaal, kus on eraldi lavastaja ja režissöör.