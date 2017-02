Ajateenija loopis populaarses blogis teravaid sõnu oma kaitseväelasest ülema pihta. "Pole kuulnud veel, et kellegi teise tegevväelase kohta nii halvasti räägitakse kui sinu kohta,“ kirjutab sõdur.

Sõdur kirjutab mitmest korrast, mil väidetavalt tema veeblist ülemus kuritarvitas oma võimu. "Kirjutan selle kirja avalikult, et ka teised saaksid lugeda, mis inimesega juhtub, kui võim hakkab pähe,“ kirjutas ajateenija. Siiski anonüümseks jäädes. Ühes loos räägib sõdur, kuidas veebel olevat tõuganud kutsealust, kui viimane polnud hajameelsusest tõttu talle teed andnud. "Siis ei pannud ka keegi teine tähele, et karjuda tee vabaks. Ja lõppes sellega, et ta tõukas selle reamehe enda tee pealt.“

Teised vahejuhtumid ei ole siiski füüsilised. Näiteks on kirjas, et veebel karjub asjata reamehe peale ja käsib teisel sõduril saiaviilu maha visata. Postituse lõpus on veel kirjas vulgaarsusi täis n-ö kokkuvõte: "Pole kuulnud veel, et kellegi teise tegevväelase kohta nii si***ti räägitakse kui sinu kohta“.

Postitus oli üleval möödunud pühapäeval, kuid kõigest mõned üksikud tunnid. Siis võttis vihase kirjutise autor selle ise maha.

"Ajateenijate heaolu on meile kahtlemata oluline, ent paraku pole meil võimalik sellisel kujul esitatud väiteid ei kontrollida ega kommenteerida. Ajateenijal on oma õiguste kaitseks ja ettepanekute tegemiseks alati võimalik pöörduda nii oma rühmaülema, rühmavanema kui enda kompanii ajateenijatest esindusmeeste poole,“ kommenteerib blogipostitust kaitseväe pressiesindaja nooremleitnant Simmo Saar.