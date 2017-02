Lõuna-Korea luureagentuuri hinnangul on Põhja-Korea liidri poolvenna Kim Jong-nami surmaga seostatavad neli meest spioonid.

Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni vanem poolvend mürgitati Kuala Lumpuri lennujaamas, nagu kinnitas Malaisia politsei. Lõuna-Korea luureandmetel on Malaisia ettekandes Põhja-Korea riikliku julgeoleku ministrile nimetatud neli meest seitsmest, kirjutas BBC.

Kim Jong-nam suri kaks nädalat tagasi, kui kaks naisterahvast teda lennujaama check-in’i saalis olid kõnetanud. Kim sai väga suure koguse mürgist närvitoimeainet VX ning ta suri valudes 15-20 minuti jooksul, kinnitas eile Malaisia terviseminister. Mõni päev hiljem vahistas Malaisia politsei Põhja-Korea mehe Ri Jong Choli. Kahtlusalustena on nimetatud veel kuut põhja-korealast, kes on kuulutatud tagaotsitavateks seoses Kimi mõrvamisega. Neist neli lendasid Kuala Lumpuri lennuväljalt lühike aeg pärast Kimi ründamist ning saabusid Pyongyangi keerulist teed pidi Hiina kaudu.

Veel kaks põhja-korealast, keda Malaisia võimud on nimetanud, on Põhja-Korea saatkonna vanemametnik Kuala Lumpuris ning riikliku lennufirma Air Koryo töötaja. Kuigi Lõuna-Korea teatas 19. veebruaril, et Kimi mõrvamise taga on Põhja-Korea režiim, siis Malaisia võimud ei ole Pyongyangi tapmises süüdistanud. Põhja-Korea ise on öelnud, et Malaisia on oma kodanike surma eest vastutav ning püüab Kimi surnukeha tagastamist politiseerida.