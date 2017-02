Muhu saarel ründas poegivat veist mingi kiskja, kelle hingele jäävad nii vasika kui lehma elu.

Poegiva veise juurest karjamaalt loomaarstile vastu sõitnud omanik ei jõudnud seda hiljem ära kahetseda, sest tagasi pöördudes leidis ta eest surnud vasika ning maas lamava hullusti räsitud lehma, kes tuli hädatappa.

Sündmuspaigalt nähti põgenevat looma, kes arvati olevat šaakal. Samas on Muhus palju vaidlusi, kas šaakalid seal tõesti on — mõned väidavad, et neid on palju, teised ütlevad, et siis peaks olema lumel jälgi ning samuti peaks olema mõni kaamerasse jäänud.

Jahimeeste sõnul võisid poegivat lihaveist rünnata ka rebased, keda on nähtud sealkandis mitmekaupa liikumas ning kes võivad lambatalle noppida otse poegimise pealt.

Artikkel on refereeritud Maalehest.