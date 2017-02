Asjaolu, et Eestis on 30 000 noort, kes ei käi tööl ega õpi, võib olla esmapilgul ehmatav. Selle uudisega pea samal ajal otsis üks poekett endale miinimumpalga eest kassapidajaid – just sellistes tööpakkumistes peitub suuresti noorte (ja mitte ainult) passiivsuse põhjus. Pole ju mõtet tööle minna, kui saadav palk ei kata minimaalsemaidki vajadusi. Pealegi on meil palgavaeseid niigi palju. Kui on võimalik tööle minemata tagasihoidlikult ära elada töötukassa-, riiklike- ja omavalitsuste toetuste ning vanemate najal, siis paljud seda võimalust kasutavadki. Nii jääb töörügamise asemel vähemalt kogu aeg enda päralt, elukvaliteet oleks aga mõlemal juhul sama. Märksa raskem juhtum on aga see, kui noortel on kadunud ka õppimise isu – selle äratamine on juba keerulisem.

Omaette küsimus on, kui palju on sellise elukorralduse juures käegalöömist ja lootusetust ning kui palju lihtsalt mugavust. Kui aga arvestada, et isegi riigi keskmise palga saajal võib osutuda eluaseme üürimine ülejõukäivaks, rääkimata juba ostmisest, siis pole põhjust asjade sellise käigu üle imestada. Tagatipuks ei saa olla lõpuni kindel, kui täpne on selliste noorte üle arvepidamine. Võib-olla käib Eestis töötuks arvatud noor hoopis Soomes või mujal raha teenimas või seiklemas, kuid riik loeb ta kadunud kontakti tõttu kadunud põlvkonna hulka kuuluvaks.

Et tegu on riikliku probleemiga, kinnitas riigipea valik tegelda noorte küsimusega ka oma aastapäevakõnes, milles ta ütles, et noorte ootused tuleviku suhtes erinevad sootuks praeguste keskealiste omadest. Noor pole nõus tegema tööd, mis teda ei huvita või mille eest makstavat palka ta enda vääriliseks ei pea. Kui aga vananeva rahvastikuga riigis noored enam tööle ei lähe, muutub üsna küsitavaks kogu sotsiaalsüsteemi jätkusuutlikkus. Riigi ja tööandjate valik on kas seda tõsiasja ignoreerides vanaviisi jätkata või püüda seda arvesse võttes lahendusi leida, nagu ka president oma kõnes välja käis. Iseasi, kas piisab vaid e-võimaluse loomisest, et mujal maailmas töötavad kodanikud saaksid oma maksud Eestile maksta, sest tänapäeva inimene küsib loomulikult, et mida ta selle eest riigilt vastu saab?

Praegu on selge vaid see, et ükskõik mis asjaoludel noor tööle läinud pole, asub ta kunagi tööle seda väiksema tõenäosusega, mida pikemaks venib tema töötupõlv. Nii tuleb nendega tegelda kohe, et kadunud põlvkond riigi jaoks jäädavalt kaduma ei läheks.