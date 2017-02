Ühel nii öelda tavapärasel jaanuarikuu nädalavahetusel sai politsei 127 väljakutset, mis puudutasid lähisuhtevägivalda. Vabariigi sünnipäeva ajal oli see arv aga lausa kahe võrra väiksem – 125.

Inimesed ei saa kodus siis rohkem peksa, kui on püha või tähtpäev, nagu väitis presidendiproua tänavuses kõnes. Reaalsus ei erine tavapärasest nädalavahetusest. Põhjuseks on aga mõlemal juhul tihti üks ja sama asi – alkohol.

"Politsei teab – pühade ajal saavad inimesed kõige rohkem peksa," sõnas president Estonias peetud aastapäevakõnes. Reaalsus on aga see, et püha on justkui nädalavahetus ning suurt erinevust riigipüha ja tavapärase nädalavahetuse vahel ei ole.

"Saavad seal, kus peaks olema kõige turvalisem: kodus. Nii on see jõulude ajal, jaanipäeval. Nii on see ka täna, vabariigi aastapäeval," juhtis Kaljulaid tähelepanu sellele, et probleem suureneb just pühade ajal.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Kristian Jaani sõnul sõnul näitab statistika, et rohkem peretülisid võib ette tulla ka tavalisel laupäeval, mis tähendab, et vägivald koduseinte vahel on probleem aastaringselt.

"Kui pühad eelnevad nädalavahetusele, on suur tõenäosus, et peod venivad mitme päeva pikkuseks ja alkoholikogused aina suurenevad," tõdeb Jaani, lisades, et sageli on sellistes tülides üks või mõlemad osapooled alkoholijoobes.

"Alkohol ei ole aga vägivalla tekkepõhjus ning kindlasti ei saa see olla vägivallatseja põhjendus või vabandus lähedase vastu kätt tõsta. Pigem on alkohol sütik ning soodustav tegur," selgitab Jaani, et tegelik põhjus peitub inimeste nõrkades sotsiaalsetes oskustes.

Hoolimata sellest, et inimesed saavad kodus peksa olenemata pühast või tähtpäevast, on presidendil õigus selles osas, et probleemiga tuleb tegeleda ja seda märgata.

Näide väljakutse kohta