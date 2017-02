Tänavuse aasta algusest on sealt jõudnud Itaaliasse umbes 11 000 põgenikku. Lähenemas on kevad ja ilmade paranedes on oodata ka põgenikevoolu kiiret kasvu.

Liibüa poole on praegu teel üha uued põgenike hordid Lääne-Aafrikast, mis kannatab tõsise näljahäda käes. Mullu tuli Põhja-Aafrikast üle Vahemere Itaaliasse umbes 180 000 põgenikku.

Liibüas ootavad Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti andmetel sajad tuhanded põgenikud sõitu üle Vahemere Euroopasse. Saksa luure andmetel on Liibüasse ajutiselt pidama jäänud koguni 1,2 miljonit õnneotsijat. Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani sõnul tuleb kiirelt tegutseda, et hoida ära miljonite uute põgenike tulek Euroopasse.

"Prognoose on alati raske teha. 2016. aastal tõusis Liibüast tulnud migrantide arv 20%. Praegu elab Liibüas sadu tuhandeid migrante. Lääne-Aafrikast tuleb neid Liibüa rannikualadele järjest juurde. Meil tuleb arvestada, et 2017. aastal tuleb võrreldes eelmise aastaga rohkem põgenikke," vastas Frontexi juht.

Ta ütles ka, et olukord Liibüas teeb Frontexist vaadatuna tõsist muret. Nimelt puudub seal operatiivsel tasandil kõnelustepartner, kellega arutada efektiivset piirikaitset.

Rannikult päästmine vajab muutmist

Fabrice Leggeri kritiseeris rahvusvahelisi abiorganisatsioone, kes viimasel ajal korjavad põgenikke üles Liibüa ranniku vahetus läheduses. Nõnda toetatakse inimsmugeldajaid, kes saadavad põgenikke merele viletsates paatides. Tänu abiorganisatsioonidele teavad inimsmugeldajad, et põgenikud korjatakse üldjuhul merelt üles ja toimetatakse Itaaliasse.

See teadmine motiveerib nii inimsmugeldajaid kui ka põgenikke. Inimsmugeldajad kasseerivad põgenikelt nende paatidesse panemise eest suurt raha. Põgenikud on aga valmis istuma kehva paati, sest nad teavad, et päästjad tulevad neile kohe vastu.

Fabrice Leggeri lisas, et loomulikult on igaühe kohustus merel hätta sattunud inimeste päästmine, kuid rahvusvaheliste abiorganisatsioonide praegune tegevus vajab tõsist uurimist, sest see toetab inimsmugeldajate kriminaalseid võrgustikke.

Leggeri meenutas, et kümmekond aastat tagasi suundusid kümned tuhanded aafriklased üle Atlandi Kanaari saartele. Hispaania alustas seejärel Aafrika riikidega tihedat koostööd. Migrandid saadeti kiiresti tagasi sinna, kust nad oma teed olid alustanud.

Tänu sellele lõppes põgenikevool kiiresti. Põgenikud said aru, et Kanaaridele pürgimisest ei ole vähimatki kasu ja Euroopa asemel saadetakse nad sealt Aafrikasse tagasi. Sarnaselt tuleks toimida ka praegu. Migrantidele tuleks selgeks teha, et illegaalne Euroopasse pürgimine muudab olematuks võimaluse saada mõnes Euroopa riigis asüüli.

Teisisõnu tuleks kiiresti jõuda kokkuleppele, et Liibüa rannikult mereteed alustanud migrandid toimetatakse Itaalia asemel tagasi Põhja-Aafrikasse. Seni, kuni Liibüas puudub stabiilsus, tuleks põgenikelaagrid rajada näiteks Tuneesiasse või Egiptusesse.

Aafrika vajab Marshalli plaani

Sama meelt on ka Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, kelle arvates tuleks põgenikelaagrid rajada Põhja-Aafrikasse ja põgenikevoolu vähendamiseks tuleb luua nende päritoluriikides normaalsed elutingimused.

Tajani sõnul vajavad Aafrika riigid nõndanimetatud Marshalli plaani. Teatavasti algatasid Ameerika Ühendriigid 1947. aasta juunis Marshalli plaani sõjast laastatud Lääne-Euroopa riikide aitamiseks ja kommunismi pealetungi ennetamiseks.

See programm kestis neli aastat ning programmiga liitunud riigid said majandus- ja tehnilist abi 13 miljardi dollari väärtuses.

Tajani nägemuses asuksid põgenikelaagrid peamiselt Liibüas ning nendes peaks olema piisavalt arste ja ravimeid. Samuti peavad neis laagrites olema elementaarsed eluks vajalikud vahendid, et inimesed saaks seal elada mõnest kuust mõne aastani.

Tajani plaani realiseerimine eeldab aga kokkulepet Liibüa võimudega. Paraku puudub seal pärast Muammar al-Gaddafi kukutamist 2011. aastal stabiilne valitsus.