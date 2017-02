Mees teadis, et naabersaare elanikud on kodus ja hüüdis appi. Naabersaare Lasse kiirustaski kohale, kuid sellest oli vähe abi. Paksud talveriided kaalusid vettinult ligemale paarsada kilogrammi ja Patrik Finneman ei suutnud tagasi jääle rabeleda.

Pinnaltpäästja sukeldus, kinnitas rihmad ja päästetav tõsteti helikopterisse ja lennutati kiiresti Turu ülikoolihaigla intensiivraviosakonda. Lend kestis 15 minutit.

Juba helikopteris üritati Patrik Finnemani elektrišoki abil elustada, kuid edutult. Haiglasse jõudes oli tema kehatemperatuur vaid 26 kraadi. Seal jätkati elustamiskatseid ja mehe süda, mis oli seisnud ligi tund aega, hakkas pärast 11. elektrišokki uuesti tööle.

Finneman tuli teadvusele järgmisel päeval. Tema mälu on endine ja aju töötab korralikult. Juba poolteise nädala pärast lubati ta haiglast koju. Kolm nädalat hiljem meenutab juhtunut vaid jalgade ja sõrmeotste veidi häiritud tundlikkus. Arstide sõnul juhtub selliseid imelisi pääsemisi vaid ühel juhul miljonist.

Finneman meenutas, et pärast vee alla vajumist tundus talle, et ta pani väsitava päeva lõpus pea padjale ja uinus. Mingit valu ei olnud. Finneman oli varem kuulnud, et uppumissurm on ilus ja läbielatu vaid kinnitab seda.