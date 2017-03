Mina olen Tui. Olen küll alles üheksa-aastane, aga kui ma natuke suuremaks kasvan, siis tahan ma kindlasti kõiki autosid testida ja võib-olla neid isegi ehitada. Kahjuks ei ole mul veel juhiluba, aga kohe kui lubatakse, lähen ma autokooli ja siis teen endale mootorrattaloa ka.

Mul oli see huvi autode ja tsiklite vastu juba enne lasteaeda. Autodest meeldivad mulle sellised, mis jäävad meelde. Sportautod ja väiksemad autod, sest seal ulatuvad mul jalad juba pedaalideni. Näiteks Nissan Juke näeb eriline välja ja sellega ma võiksin juba praegu vabalt sõita: ma oskan käike vahetada, automaatkastiga on isegi igavam, seal paned ainult “D”, vajutad parema jalaga gaasi ja pidurit ja sõidadki.

KÜSIGE LASTELT, MIS AUTO ON PAREM

Mina muidugi tee peale sõitma minna ei tohi. Aga ma saan teha muid asju, mida suured inimesed ei saa teha: näiteks proovida järele kõik ukselingid ja nupud ning vaadata, kas need on õiges kohas. Ma saan tõsta juhi tooli kõrgele üles ja istmed kokku panna ja näiteks pakiruumis magada.

Kindlasti proovin ma alati ära, kas mu suur roosa veepudel mahub topsihoidjasse ja kuhu mahutada oma mänguasjad ja joonistustarbed. Kui isa paneks oma suure mängukaru autosse istuma, siis see oleks natuke naljakas, kuigi minu arust ei peaks ta häbenema, et talle on ema kingitud mõmmi kallis.

Juke on peaaegu nagu laste järgi tehtud auto: ukselinke ulatab avama, veepudelit saab mitmesse kohta panna ja isegi kui ma kõik oma nukud autosse istuma panen, on ruumi üle. Pakiruumis me võiksime mu sõbrannadega tüdrukute õhtu korraldada, see oleks väga äge.

Ma arvan küll, et isa ja ema peavad kuulama oma lapsi, kui nad hakkavad uut autot ostma. Sellepärast, et paljud ostavadki just siis auto, kui peresse sünnivad lapsed. Tited ise midagi ei räägi, aga siis peabki suur inimene vaatama, et auto oleks nunnule beebile kõige turvalisem ja parem ning et turvatool ära mahuks. Isegi mina sõidan autos turvatoolis, mis sest, et ma juba ise ulatan sõitma.

Jukes näiteks me panime minu suure turvatooli tagaistmele ja seal oli ikka ruumi üle. Siis proovisime, kas meie väike Posse (koer) mahub oma puuriga ka autosse tagapingile. Tegelikult saaks Posse isegi looma turvavööga istuma panna, talla kõige rohkem meeldis muidugi juhi kohal olla nagu mullegi.

SÕITMA PEAB NII, ET LÕBUS KA ON

Ma ei tohi ise sõita, aga ma saan emal-isal paluda kiiresti sõita. Sellepärast et kui auto näeb äge välja, siis sellega ei tohi venida. Kiiresti võib muidugi sõita ainult mõnes kohas, ja alati peab liiklusmärke vaatama, muidu jääd oma kallist juhiloast ilma. Juke näiteks on selline, mis tunneb ise liiklusmärke ja kui sa kiirust ületad, siis hakkab vilgutama: “kuula sõna!”

Jukega sõitsime natuke liiga kiiresti ja läksime hoopis selle tee peale, mis viib metsa, sest see on kõrge auto, millega saab lumes ja jää peal palju nalja. Aga ärge igaks juhuks ise proovige, sest libeda peal peab oskama sõita, liiga julge ei tohi olla.

Isa hakkab emaga alati pahandama, kui ema autoga külg ees jää peal sõidab. Ema ütleb jällegi, et ta ju oskab. Juke näiteks on nii tark auto, et ta ei lasegi juhil liiga palju lollusi teha, sest kui autos on lapsed, loomad ja muu pere, siis ei ole vaja igasuguseid katseid teha.

Üks väga tore asi on sellel autol veel: kaamera, mis näitab ringi! Et siis kui tahad autoga parkida või tagurdada või kitsast kohast läbi sõita, näed igale poole. Minu arvates ongi manööverdamine kõige keerulisem asi, mida autoga teha ning selline kaamera on väga suur abiline. Näiteks kui juhtub, et laps on kuskil auto läheduses rattaga või jookseb, siis auto näeb kohe ära ja kõik on õnnelikud.

MILLISE JUKE MA ENDALE OSTAKSIN

Ma olen tähele pannud, et paljud tahavad igaks juhuks mingit igavat autot, et siis ei saa keegi kadedaks. Aga näiteks Juke ei tee kedagi kadedaks, sest see on normaalne auto, mis ei maksa väga palju, aga näeb täitsa teistmoodi välja. Mina küll ei ütleks Juke kohta “mingi naiste auto” sest kui inimene on ise lõbus ja tark siis ta valib selle järgi samasuguse auto ka.

Mulle meeldiks Juke kollase, valge või mustana, punane võib ka olla, aga see pole nii, et kui oled (väike) naine, siis peab olema punane auto. Ei, Juke näeb igat värvi äge välja. Eriti toredad on need värvilised detailid auto küljes.

Sees on nahksisu tähtis, kui peres on lapsed või loomad. Sel juhul on sisemust kerge puhastada. Käsitsi käiguvahetamise asemel oleks linnas parem sõita variaatorkasti ehk CVTga. See koos bensiinimootoriga on ka keskkonnasõbralikum kui diiselmootoriga auto.

