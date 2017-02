On sul pikad ja peenikesed jalad või lopsakas rind? Nagu selgub, siis miski pole siin elus põhjuseta. Nii väidavad teadlased, et keha reedab naise kohta nii mõndagi...

The Sun kirjutab, mida võib naise kohta öelda see, kui tal on tugev lõug, suur büst, sihvakas talje, laiad puusad või hoopis peenikesed jalad.

Tugev lõug: need naised on seksuaalselt aktiivsemad ja tõenäoliselt juhtub ka nii, et nad kipuvad suhtes petma. Põhjuseks siis kõrge testosteroonitase.