Manöövrite ajal tuleb jalaväeüksusel ületada jõgi. Üksuse komandör märkab aga, et manöövreid jälgiv kindral on lasknud sillale paigaldada tahvli kirjaga "Sild on õhku lastud"."

Üksusel pole jõe ületamiseks mingeid tehnilisi vahendeid. Ja varsti näeb kindral, et nad marsivad üle silla, kandes loosungit "Me ujume".