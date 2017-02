Värskest korruptsiooniuuringust selgub, et meelehead küsitakse varasemast võrreldes küll vähem, inimeste oskus korruptsiooni ära tunda on paranenud ja vähenenud on nende inimeste osakaal, kes väljamõeldud olukorras korruptiivselt käituks. Noored on jätkuvalt aga korruptsiooni suhtes tolerantsemad.

Oskus korruptsiooni ära tunda oleneb eelkõige selle vormist. Näiteks peab altkäemaksu korruptsiooniks enamik vastajaid. Vähem saadakse aru, et korruptsioonina võib avalduda ka huvide konflikt.

Üllatav on, et ehkki ametnike hulgas on korruptsiooniteadlikkus tervikuna suurem, ei pea ligi 7 protsenti probleemiks seda, kui hangetega tegelev ametnik tellib asutusele arvuteid firmast, mille osanik on ta poeg. Võrreldes 201´0. aastaga on see arv siiski kolme võrra langenud.