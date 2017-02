Halle Berry püüdis pühapäevaõhtusel Oscarite jagamisel pilku oma lennukate lokkidega.

Sotsiaalmeedias püstitati koguni küsimus, kas tegu on parukaga.

Kuid näitlejanna on lihtsalt järjekordne kuulus naine, kes eelistab loomulikku välimust.

"Olen alati omaenda trummi põrina saatel marssinud ja usun, et see punavaiba-look on heaks näiteks," ütles Berry kommentaariks Vogue.comile. Tema sõnul tekitas kleit temas värske ja naiseliku tunde ning vabad ja metsikud lokid vaid täiendasid seda.