Timur on aga pikaaegne Eurovisioni lauluvõistluse fänn – ta on juhtinud lugematul arvul Ukraina eelvoore ja mõlemat Junior Eurovisioni võistlust, mis Kiievis toimunud on (aastatel 2009 ja 2013). Lisaks on ta kommenteerinud Eurovisioni ja Junior Eurovisioni lauluvõistlusi. Hiljuti oli ta üks kahest Eurovisioni poolfinaalide järjekorra loosimise saatejuhist. 12 televisioonis töötatud aasta jooksul on Timur töötanud umbes 30 erineva Eurovisioni projekti kallal.

Timur (eurovision.tv)

Eurovisioni peaprodutsent Jon Ola Sand ütleb, et tal on hea meel, et saatejuhte on kolm. „lauluvõistluse 62aastase ajaloo jooksul on see esimene kord, kui meil on kolm meessaatejuhti. Oleksandr, Volodõmõr, Timur on tõestanud, et nad suudavad ühendada huumori, improvisatsiooni ja professionaalsuse. Ma olen kindel, et nad suudavad mais televaatajale head meelelahutust pakkuda,“ sõnab Jon Ola Sand. Lauluvõistluse produtsent Stuart Barlow selgitab, et nad ei otsinud spetsiaalselt õhtujuhtideks kolme noort meest. „Olime pärast casting’uid neist nii vaimustuses, et hakkasime ideed edasi arendama. Neil on suurepärane omavaheline keemia. Et sellist asja pole varem Eurovisionil tehtud, on veel suurepärasem.“