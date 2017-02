Valetamine ei ole suhtes hea kuid me kõik teame, et ka saladused ei ole enamasti must-valged. Seega tuleb tajuda seda piiri, et kus võid mõne hädavale kasutusele võtta... Portaal Your Tango toob välja neli olukorda, kus valetamine kallimale ei ole ehk kõige suurem patt. 1. Kui asi puudutab sinu eelnevaid sekssuhteid...

Uues suhtes tahaks ju kõige teada. Ja ongi õige, kuni see toob teid teineteisele lähemale, mitte ei tekita tülisid ja armukadedust. Eelmised sekspartnerid on aga enamasti just teema, mis inimesi tülli ajab...

2. Väike raha laristamine... Suhtes tekivad kõige sagedamini lahkhelid just raha tõttu. Seda eriti siis, kui eelarve on väga range... Kui lubad endale kohvikus latte ja koogi, siis võid selle teadmise jätta enesele. 3. Kui kallimal on õigus... Alati ei pea oma õigust taga ju ajama, vaid vahel võib kodurahu huvides nõustuda partneri arvamusega. Vähemasti talle selle tunde jätta... 4. Kas sulle meeldivad tema sõbrad või ei...