Iraani režissöör Asghar Farhadi võitis küll oma “Müügimehega” parima võõrkeelse filmi Oscari, kuid boikottis Oscarite tseremooniat, avaldamaks meelt Donald Trumpi otsuste vastu keelustada seitsme moslemiriigi kodanike sisenemine USAsse.

Farhadi asemel võttis auhinna vastu Iraani päritolu Ameerika insener Anousheh Ansari, keda tuntakse esimese naissoost kosmoseturistina. Ansari luges laval ette Farhadi avalduse.

“Mul on kahju, et ma täna õhtul teie seltsis pole. Puudun lugupidamisest oma kaasmaalaste ja veel kuue riigi elanike vastu, keda on solvanud ebainimlik seadus, mis keelab immigrantidel USAsse pääseda. Maailma jagamine USAks ja meie vastasteks tekitab hirmu,” vahendas Ansari lavastaja sõnu.

“Kineastid võivad oma kaamerate abil jäädvustada inimeste ühisjooni ja murda mitmeid rahvusi ja uske puudutavaid stereotüüpe. Nad loovad meie ja teiste vahele empaatia. Empaatia, mida vajame täna rohkem kui eales.”