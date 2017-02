Fookusse tõuseb sisetunde usaldamine, ent otsuse langetamiseks kaalu kõiki fakte. Üle tuleb vaadata ka suhted, nii romantilised kui tööalased ning loobuda sellest, mis oma aja ära elanud. Ümbritse end inimestega, kelle seltsis tahaksid veeta ka ülejäänud aastad ning märkad, kuidas pisikesed olmeprobleemid tasapisi kaduma hakkavad.

KAKSIKUD

Neela alla eneseuhkus ning tunnista, et tegid vigu. Sulle pakuti kõike hõbekandikul, ent uskusid, et kusagil on midagi veel paremat. Sul on võimalus nutta taga kõiki ja kõike, aga on suurem võimalus vaadata sinna, kuhu sa pole seni vaadanud.

VÄHK

Õnn jõudis sinu õuele, seega saavutad suhteliselt kõike, mida soovid. Kaotada ei ole midagi, kui väljendad oma soove selgesõnaliselt. Küll aga tuleb sul kõike teha ausalt. Unusta teiste petmine enda eesmärkide nimel, ka väiksed valged valed, sest praegune periood muudab salatsemise pea võimatuks.

LÕVI

Varasemast rohkem tasub pöörata tähelepanu loovusega seotud valdkondadele elus. Ürita mitte kahelda oma võimekuses ning kui endas kahtlema lööd, külasta näiteks näitust, mõnd muusikaüritust või mine teatrisse. Võimalik, et oled tavapärasest rohkem keskendunud tööasjadele, mistõttu on tähtis, et ka romantika oma koha leiaks, sest vastasel juhul võid jääda suhtesse oma tööga.

NEITSI

Elu viskab sinu ette hulganisti takistusi: reetmine, maha jätmine, tõrjumine, lahkuminek või ebaõnn. Kuid peaksid aru saama, et taolised olukorrad tabavad sageli siis, kui vaatame ise teises suunas – mitte õiges. See tähendab, et iga kord, kui end nüüd sellisest olukorrast leiad, ära arva, et asjad jäävad püsima, vaid kuula hoolikalt oma sisetunnet ning ära võta midagi iseenesestmõistetavalt.

KAALUD

Sinu elu peaks olema järgneval perioodil edukas ja õnnelik ning leidub palju hetki, mille üle saad ja peadki uhke olema. Looda vaid parimat ning see saab tõeks, kuid ära löö nina väga püsti – liigne uhkus võib mõjuda vastupidiselt ja tekitada ebavajalikku kadedust sinu ümber. Kui otsid tööd, võid nüüd saada hea pakkumise.

SKORPION

Sinu elus mängib tavapärasest suuremat rolli üks naissoost isik, kellel on tumedad juuksed ja silmad. Ta aitab sul paremini selgusele jõuda, kes sa oled ja kuhu sa minna soovid. Kui alles otsid tööd, peaksid tähelepanu pöörama sellele, kas või millised on uues ametis võimalused enese täiendamiseks. Mugavus on hea, kuid ei mõju hästi isiklikule arengule.

AMBUR

Ürita mitte kahelda oma võimekuses ning kui endas kahtlema lööd, külasta näiteks näitust, mõnd muusikaüritust või mine teatrisse. Kui suhetes tunned ebamugavust või su meelel ja keelel on asju, mida sa ei ole välja öelnud, on nüüd õige aeg.

KALJUKITS

Võid tunda, et oled üksi, kuid vaid üksnes sul on võimalus seda muuta − küsi ja sulle antakse! Sa ei pea pidevalt lootma vaid iseendale. Võid ka tunda, et kõigil teistel on kõik olemas, aga sul ei ole midagi − sina oled ainus, kes kannatab. Ei tasu olla nii kriitiline või nõudlik.

VEEVALAJA

Parem elu ootab sind ees, aga kui heidad võimalused koheselt kõrvale ja ei anna võimalusi, peaksid paremini järele mõtlema, kas oled ikka õigel teel. Ära tee eeldusi paari sõna, lause või ühe käitumismustri pealt või mõtle asju hullemaks, kui need on. Puusalt tulistamine üksnes eesmärgil end millestki säästa viskab sind tagasi masenduse ja kahtluste tsüklisse.

KALAD