Kaljusid ahh, neid kivisi kanda ma suudan ja masse kui mägesid liigutan ma. Kallis söber, kui palju kanda sa suudad? Mul üks süda nii raske vaja tassida, siin rinnus mul ta. Kõigist mu kolgataist on raskeim see kolgata. Ma väsind andmast, väsind kandmast "mul kõik korras on" maski. Samal ajal kui nad paluvad korrata, mul mötteis pea silmuses... Mis saaks kui laseks korraks ma lahti? Mo fänn, mo söber, mo vend! Lihtsalt nii kuradi valus on elada, kui liig tihti mind üksindus saadab. Ja need sünged sügavad pörgud mo's, Raisk, kuis põletab pöu. Hei vaada! Siin praegu veel verd, kuid varsti ma sülitan laavat. Jah! Kaljusid, neid kivisi kanda ma suudan ja masse kui mägesid liigutan ma. Kuid üks süda neist raskem on tassida. Siin rinnus mul ta. Tervitades ANDRUS ELBING ehk BEEBILÕUST

