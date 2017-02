Ekraanilegend Warren Beatty, kes koos sama legendaarse näitlejanna Faye Dunawayga pidi parima filmi auhinna laureaadi välja kuulutama, seletas hiljem, et talle oli kogemata antud ümbrik parima naispeaosatäitja Oscari laureaadi nimega – Emma Stone filmist “La La Land”.

83 aastat Oscarite häälte ülelugemist jälginud PriceWaterhouseCoopers lubab eksitust uurida, kirjutab The Guardian.

The Guardiani hinnangul võidi Beattyle kogemata ulatada parima naisnäitleja auhinna saaja nimega duplikaatümbrik, mis on alati kulisside vahel varuks. Veidi varem parima naispeaosatäitja auhinna võitnud Stone kinnitas, et oli originaalümbriku endale võtnud – järelikult pidi Beatty käes olema duplikaat.