Segadus parima filmi Oscari laureaadi väljakuulutamisel polnud õhtu ainus fopaa.

Telegraphi teatel tehti andestamatu aps ka viimase 12 kuu jooksul surnud kineaste mälestavas segmendis "In memoriam". Nimelt figureeris montaažis Austraalia produtsendi Jan Chapmani foto, too aga on täie elu ja tervise juures.

Foto allkirjas mainiti kostüümikunstnik Janet Pattersoni, kes suri mullu oktoobris.

Patterson jõudis eduka karjääri jooksul saada neli Oscari nominatsiooni - filmidega "Klaver", "Daami portree", "Oscar ja Lucinda" ning "Ere täht".

Proua Chapman, kes oli töötanud koos Pattersoniga filmide "Ere täht" ja "Klaveri" valmimisel, ütles ajakirjale Variety, et eksitus rusus teda väga. "Olen täiesti elus ja aktiivne produtsent."