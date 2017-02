Hugh Jackman tõrjub tuliselt Austraalia ajakirja Woman’s Day väiteid, nagu elaks ta oma kauasest abikaasast praktiliselt lahus.

Woman’s Day allikas väitis, et “Wolverine’i” staar (48) ja Deborra-Lee Furness (61) on viimase nelja-viie kuu jooksul teineteisest üha kaugenenud. 21 aastat kestnud abielu olevat karil.

“Nad veedavad üha rohkem aega lahus ja kumbki ei paista seda pahaks panevat.” Teise allika väitel hängib Hugh viimasel ajal noorematega, näiteks Zac Efroniga, kellega koos ta mängib uues filmis “The Greatest Showman”.

Ajakirjandusväljaanded on varemgi vihjanud, et Jackmani ja Furnessi kooselu võib olla lausa fassaad – küllap siis Hugh’ väidetava homoseksuaalsuse varjamiseks. Suure vanusevahega abielupaaril on kaks teismelist adoptiivlast.

Kuid Jackmani pressiesindaja teatas esmaspäeval: “See lugu on sajaprotsendiliselt fabritseeritud.”