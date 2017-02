Sotsiaalmeedias põhjustas ohtralt kihinat-kahinat Ryan Goslingi seksikas kaaslanna, kes polnud põrmugi tema elukaaslane Eva Mendes.

"La La Landi" tähe käevangus nähti imekaunist daami, kes tekitas televaatajates palavat uudishimu - eriti oma lopsaka dekolteega.

Twitteris käis kibe arutelu, kellega on tegu. Keegi dedutseeris lõpuks, et see peab olema Ryani õde Mandi. "Ükski terve mõistusega naine ei lubaks oma mehel sellise dekolteega naise kõrval istuda," kommenteeris keegi.

Kaunitar oli tõepoolest Ryani vanem õde Mandi, kellega näitleja on väga lähedastes suhetes.