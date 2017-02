Kohe on käes märts ning kohe on eesti telekanalites algamas uus kevadhooaeg. See tähendab, et telekast ei tule enam õhtuti ainult kordussaateid ja kolm korda nähtud vanu filme.

10. märtsil alustab aga uus kodumaine sari, mis räägib Eesti estraadisangaritest. Legendaarsed lauljad räägivad lood legendaarsetest lauludest.

11. märtsil algab "Poldarki" teine hooaeg (kokku on hooajal 10 osa).

14. märtsil algab sari "The Durrells" (sarja esimesel hooajal on 6 jagu).

17. märtsil algab sari "The Night Manager" (8 jagu). Tegu on põneva spioonisarjaga, mis on võitnud nii Emmysid kui ka teisi auhindu. Peaosa mängib dr. House ehk Hugh Laurie isiklikult.

2. aprillil algab ETVs aga "Dicte" kolmas hooaeg (ühtekokku 10 jagu).

Muidugi jätkuvad ka seni jooksnud head ja informatiivsed telesaated ning filmid.

Kanal 2

1. märtsil startiv Kanal 2 kevadprogramm viib laia maailma rändama, pakub pinevust kodumaiste põnevuslugudega ja üllatab keerdkäikudega lemmiksarjade tegelaste eludes. Kevade krooniks on suurejooneline teleshow "Väikesed hiiglased", mis annab lava säravate Eesti laste ja armastatud meelelahutajate kätte.

Telelemmikute lustakad seiklused on üheks märksõnaks eesootaval telekevadel. Juba 2. märtsil saab Kanal 2s hoo sisse kahe kange Teet Margna ja Kristjan Jõekalda seiklus läbi eksootilise Aasia. Pärast vaatajate südameid võitnud reise Lõuna-Ameerikasse, Venemaale, Indiasse ja Ameerika Ühendriikide suundub legendaarne teletandem nüüd Kagu-Aasiasse, kus avastamist ootavad Tai, Kambodža, Laos ja Myanmar.

Huumoriga võtavad Teet Margna ja Kristjan Jõekalda vastu kõik kohalikud väljakutsed, toidust pöörase tänavaliikluseni. "Kaks kanget Kagu-Aasias" viib vaataja aga ka pühapaikadesse, metsikusse loodusesse ja lainetesse hullama.

Oma seiklust jätkab neljapäeviti ka Tuuli Roosma pere. Üüratus Austraalias on avastamist veel palju ja sügisel edukalt alustanud "Meie aasta Austraalias" jätkab pere-ekspeditsiooni läbi rohelise mandri. Nii saabki taas kaasa elada Tuuli Roosma ja tema elukaaslase Arbo Tammiksaare ning nende kaksikutest poegade Andrese ja Kristjani tähelepanekutele ning avastustele, kus eksootika vaheldub eluliste väljakutsete ja lõbusate kohtumistega.

Lustlik telekevad saab tõelise hoo sisse märtsi keskpaigast, kui Kanal 2 ekraanile jõuab suur teleshow "Väikesed hiiglased". Mitmekümnes riigis ekraanid vallutanud telesaate tähtedeks on andekad ja säravad Eesti lapsed, kes kevadkuudel pakuvad vaatajatele silmapaistvaid etteasteid, ehedaid emotsioone ja ka võistluslikku pinget. Üle Eesti toimunud otsingute tulemusena näeb saates andekaid lauljaid, väikeseid tantsustaare ja lapsi, kes oma sarmi ja lõbusate juttudega kõikide südamed võidavad. Ja kuigi "Väikeste hiiglaste" tõelisteks tähtedeks on lapsed, näeb teleshows kaasa tegemas ka paljusid Eesti meelelahutajaid, teiste seas Ott Leplandi, Evelin Võigemasti ja Jüri Naela.

Kanal 2 kevadprogrammi kirevat ja mitmekesist nägu ilmestavad ka kaks järgmisel nädalal alustavat sarja, mille keskmes on tõestisündinud dramaatilised juhtumid Eesti lähiminevikust. Uus dokumentaalsari "112 - Saatuslik hetk" toob kolmapäeviti ekraanile reaalselt aset leidnud päästeoperatsioonid, mis kõik on alguse saanud kõnest hädaabinumbrile 112. Pankrannikult alla kukkunud naine, keeruline peredraama, tuleohtu sattunud laps - iga osa äratab ellu juhtumi, kus hädakõnest käivitub operatsioon, mille eesmärgiks on päästa elu. Haaravas dokumentaalsarjas põimitakse salvestisi ja dokumentaalkaadreid päästetöötajate ja ellujääjate meenutustega juhtunust.

Dokumentaalsete sugemetega on ka põnevus-draamasari "Kuum jälg", mis sel kevadel üllatab uute uskumatute lugudega Eesti kriminalistika ajaloost. Kõmulise sarja teine hooaeg taaslavastab juhtumid, kus segunevad kurjategijate kavalus ja uurijate strateegilised võtted.

Erinevates aastakümnetes aset leidnud juhtumid on dokumentaalsetele materjalidele tuginedes haaravaks sarjaks kirjutanud Indrek Hargla, ajastutruu ja detailirohke "Kuuma jälje" lavastajaks on Rain Tolk. Meeldejäävaid rollisooritusi on sel kevadel oodata paljudelt Eesti tippnäitlejatelt, hooaja avaosas järgmisel neljapäeval teevad kaasa näiteks Tõnu Kark, Rain Simmul, Klaudi Tiitsmaa, Ott Kartau jt. Nagu avahooajalgi näeb nüüdki keskse saatejuhi rollis Martin Veinmanni.

Häid uudiseid on Kanal 2l aga ka kõikide aastatega armsaks saanud teletegelaste osas. Kohe järgmisest kolmapäeval võtavad ekraanil taas koha sisse "Pilvede all" tegelased ja seda juba 14. hooaega järjest. Eesti vaadatuim telesari tähistab aprillis ka erakordselt märgilist sündmust, kui Kanal 2 ekraanile jõuab 200. "Pilvede all" episood! Eestlaste lemmiksari ei näita väsimuse märke ja selgi hooajal on oodata mitut üllatust nii tegelaste kui sündmuste osas.

Vigureid on varuks aga ka populaarsete komöödiasarjade "Köök" ja "Naabriplika" tegijatel, kus sündmused saavad hoo sisse alates 6. märtsist. Kanal 2 ekraanile naaseb 7. märtsist uute osadega ka põnevussari "Siberi võmm", mis sügishooaja lõpus mitu küsimust õhku viskas.

Põnevaid kohtumisi ja ehedaid Eesti inimeste lugusid toovad Kanal 2 ekraanile sel kevadel Roald Johannsoni eluliste reportaažide sari "Roaldi nädal", Teet Margna ja Kristjan Jõekalda juhitud "Nädalalõpp Kanal 2ga", probleemsaade "C-Komando" ja Eesti suurim heategevussaade "Kodutunne". Kahe esimese saatega saavad televaatajad kohtuda juba järgmisel reedel, "Kodutunne" alustab Kanal 2 ekraanil uute lugudega esmaspäeval, 6. märtsil ja "C-Komando" asub uusi juhtumeid lahendama kolmapäevast, 8. märtsist.

Märtsikuine kevadprogramm on Kanal 2s erakordne ka Eesti filmi- ja teleauhindade gala tõttu. Pühapäeval, 12. märtsil Nordea kontserdimajas toimuval galal pärjatakse möödunud aasta parimaid filmi- ja teletegijaid. Kanal 2 toob piduliku sündmuse ja seda saatva meelelahutusprogrammi vaatajateni otseülekandes koju kätte. Kodumaisele filmilainele saavad vaatajad end seada aga juba 5. märtsil, kui esimest korda jõuab tele-ekraanidele eelmise aasta hittfilm "Päevad, mis ajasid segadusse".

TV3

Kevadhooajal jõuab TV3 vahendusel ekraanile uued hitid – eelmisel nädalal avalöögi saanud pöörane suhetesari "Prooviabielu", uus seiklus "Rait, Raivo ja naised – teel Iraani", Avandi ja Sepa kõige lõbusam telemäng "Suure tähe väike täht", enneolematu tele-eksperiment "Hüpnotisöör" ja Kalle ning Sünne Vatri uhiuus lauluvõistlus "Rahvabänd 2017".



"Prooviabielu" - UUS!

Tartu Ülikooli tudeng Helen ja Saaremaa medõde Liisa on noored naised, kes kuidagi ei suuda leida seda õiget ja ainukest! Nüüd aga saavad neiud kirgliku võimaluse elada koos kuue erineva noormehega nagu mees ja naine ning seejärel ootab kõiki ees otsustav valik.

"Prooviabielu" on TV3 eetris kolmapäeviti kell 20:00.

"Suure tähe väike täht" - UUS!

Märt Avandi ja Ott Sepp võtavad sel kevadel ette uhiuue telemängu, kus võistlejateks on armastatud eesti staarid. Kuid et asi oleks täiesti pöörane, kutsutakse appi oma väikesed järeltulijad, sest teada ju, et lapsesuu ei valeta!

Uus lõbus heategevuslik telemäng "Suure tähe väike täht" – stardib juba 5.märtsil kell 19:30.

"Sõidud Taukariga" - UUS!

Maailmakuulus carpool-karaoke jõuab Eestisse! Ja meil hüppab rooli rahva absoluutne lemmik Karl Erik Taukar! Sellel teekonnal juba igav ei hakka, sest säravaimad tähed, lahedad jutud, head naljad ja parimad laulud teevad rõõmsaks igaühe!

Uus heatujusaade "Sõidud Taukariga" stardib 8.märtsil kell 20:00.

"Rahvabänd 2017" - UUS!

Kohe läheb tuliseks, sest sel kevadel toovad näosaate võitja Kalle Sepp ja menubändi Patune pool laulja Sünne Valtri lauluvõistlusele värvikad pillimehed, kes tõmbavad käima iga kohaliku Eesti peo. Ning nüüd on aeg välja selgitada parim!

Uus särav hitilahing "Rahvabänd 2017" koos Kalle Sepa ja Sünne Valtriga stardib aprillist.

"Hüpnotisöör" - UUS!

Kas oled selleks valmis? ..

et võid kaotada enese üle kontrolli, kui keegi sind hüpnotiseerib.. See ei ole nõidus, vaid teadus.. Või sa ei usu selliseid asju?

Uus enneolematu tele-eksperiment "Hüpnotisöör" 5.märtsil kell 21:05.

"Rait, Raivo ja naised- teel Iraani" - UUS!

Vaevalt olid Venemaa lõpus vägitegusid korda saatnud Rait ja Raivo kodumaale jõudnud, kui meestel hakkas veri vemmeldama ja hing nõudis uut reisi. Seekord aga ei lasknud naised karuseid poisse üksi ula peale.

Eesti rahva südamed võitnud matkasellide uus pöörane seiklus! „Rait, Raivo ja naised teel Iraani“ stardib 8.märtsil kell 21.30.

Muidugi jätkuvad ka vanad armastatud telesarjad uute hooaegadega.

"Papad mammad"

Eesti armastatuimate vanavanemate elus pööratakse täiesti uus lehekülg kui selgub, et Jüri ja Ulla on õnnetult tülli läinud ning plaanivad lahutust. Suhet tõttavad päästma Volli ja Vaike maalt.

Menusarja "Papad Mammad" eriti lustiline uus hooaeg alustab 6.märtsil kell 20:30.

"Padjaklubi“

Padjaklubil on põrutavaid uudiseid, sest seda, milline õnn tabab Laurat, ei oleks keegi isegi oma kõige fantastilisemas unenäos osanud ette näha. Ja nüüd muutub kõik!

"Padjaklubi" uhiuus superhelde hooaeg stardib juba 7.märtsil kell 21.30.

"Võimalik vaid Venemaal"

Maailma kõige toredamad inimesed elavad loomulikult Venemaal, sest, kes teeb, sel juhtub.

"Võimalik vaid Venemaal" uued, ülirajud ja absurdselt naljakad osad alustavad juba 1. märtsil kell 21.00.

"Kättemaksukontor"

Eestis on vaid üks krimisari, mille käsikiri on nii põnev ja haarav, et see müüdi lausa laia maailma. Sel kevadel jõuab aga kodumaal ekraanile juba kahesajas osa! Ning juubelile kohaselt on oodata tõelisi üllatusi.

"Kättemaksukontori" ülipõnev juubelihooaeg stardib 2.märtsil kell 20:30.

"Dr Silva"

Miski pole hullem kui uus, tegutsemisindu täis, aga puruloll ülemus. Just selline saatus tabab perearstikeskust, kui vallavanem vahetub ja kõike hakatakse uut moodi tegema.

Kodumaise komöödia "Dr. Silva" ekstrahumoorikas uus hooaeg stardib 3.märtsil kell 21:30.

"Me armastame Eestit"

Ines, Peeter ja Hannes on taas rivis, et alustada "Me armastame Eestit" uut meeleolukat ja lõbusat hooaega!

Lükkame nädalavahetuse täistuuridega käima juba ikka reede õhtul, 3.märtsil kell 20:00.