Taani politsei trahvib autojuhte, kes kaasliiklejaid sõidukitulede vilgutamise abil kiiruskontrolli eest hoiatada püüavad.

Karme meetmeid ajendas kasutusele võtma tähelepanek, et hiljuti Kirke-Hyllinges teostatud kiiruskontrollis jäi vahele vaid üks patustaja, kirjutab The Local. Kohaliku politsei pressiesindaja Martin Bjerregaard sõnas väljaandele Dagens, et asja lähemalt uurinud patrull avastas, et kontrolli märganud autojuhid vilgutasid vastutulijatele tuledega "kui pöörased".

"Tuledega vilgutavad autojuhid on oht teistele liiklejatele, kuna nad takistavad sõidule keskendumist," selgitas Bjerregaard.

Kirke-Hyllinge nimelises külas trahvis politsei nelja autohti. Igaühel neist tuli välja käia 135 eurot.

Bjerregaard tuletas meelde, et Taanis on keelatud sõidu ajal signaalitamine ning autotuledega vilgutamine, kui selleks just tungivat vajadust pole.