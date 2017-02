No tutorial de hoje eu vou ensinar as mulheres a fazerem um homem de parca inteligência emocional se apaixonar por elas: 1- não se apaixonem pelo cabra! Homem mediano não gosta de mulher apaixonada, porque mulher apaixonada é "chata". Quer exclusivismo, faz pergunta invasiva, sente saudade, quer presença, afeto, notícias, carinho, atenção, mensagem de afetuosidade e preocupação. Mulheres que se amam demais não servem para esses párias que não sabem o que é apreço, adoração e amor de verdade na vida! Homem mediano gosta da mulher que não tá nem aí pra ele! Esposa relapsa, que fica aliviada na ausência do marido, pretendente que tem outro no coração. Homens que não se amam, então, não sabem serem amados e, menos ainda, amar! Se sentem "mimimi presos", "mimimi pressionados", só o seu sexo lhes basta. Mas sexo você acha em qualquer esquina, não é mesmo?! E ele também, até porque tem duas mãos com cinco dedos e um monte de foto de mulher cheia de Photoshop e muda para lhes agradar (omis assim se dão bem com as que não estão ligando para a sua existência, além das mudas, das fotos e afins!): desapegue dessa chatice modo hard incapaz de se entregar a qualquer sentimento que seja e de colocar-se no lugar de quem não tem o coração oco! Desencana, baby! A vida é linda demais pra empacar com cara complicado que, talvez, nem saiba o que quer da vida! 2- se você fez a merda de se apaixonar por um tipo emocionalmente tolo de homem, desapaixone já queridinha! Faça uma lista mental com os mimimi do cidadão, com as mentiras, com os defeitos, incoerências entre o dito e o vivido e desapega! Eu sei, bonitona, se você se ama, depois da tal lista mental você vai desapaixonar! Não existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo pra você perder seu tempo nutrindo sentimento bonito por gente de coração e mente confusos.

