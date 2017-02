Päeva alustati üllatuslikult sellega, et riigiprokurör Vahur Verte taotles kohtult alustada protsessi kohtualuse Vorobei (36) ülekuulamisega. Tavapärane praktika on, et kohualune kuulatakse üle viimasena ja nii otsustati alul ka eelistungil.

Keskkriminaalpolitsei pidas Vorobei tapmises kahtlustatuna kinni mullu 22. septembril Tallinnas vahetult enne Nikolai Tarankovi matuseid.

Kriminaalmenetlust juhtiva riigiprokuröri Vahur Verte on varem Õhtulehele öelnud, et olemasolevate tõendite põhjal võib arvata, et tapmine oli ettekavatsetud: "Tegemist ei olnud juhusliku vägivalla ohvriks sattumisega, vaid toimepanija tegutses eesmärgiga tekitada surmavaid vigastusi just Nikolai Tarankovile."

Tarankovi peeti Eesti kohalikuks ristiisaks, kes juhtis kurikuulsat organiseeritud kuritegevuse katusorganisatsiooni ehk ühiskassat.