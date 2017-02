Alanud nädal toob lisaks peagi saabuvale esimesele kevadkuule endaga kaasa veidi sooja. Siiski püsib ilm märg, sest plusskraadid teevad oma töö ja taevast sajab alla nii lörtsi kui ka vihma.

Täna on oodata peamiselt pilves selgimistega olulise sajuta ilm, õhtupoolikul sajab Lääne-Eestis kohati vihma ja lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3°C.

Teisipäeval (28.02.) laieneb üle Skandinaavia lõunaosa madalrõhkkond ja selle serva mööda liigub sajupilvi üle Eesti, millest tuleb vihma, öösel üksikutes kohtades ka lörtsi. Puhub tugev lõunatuul. Lõunavool toob soojemat õhku ja õhutemperatuur on öösel 0..+4, Virumaal öö hakul veidi alla 0°C, päeval +3..+6°C.



Kolmapäeval (1.03.) tekib Läänemere lõunavete kohal uus madalrõhkkond, liigub edasi põhja suunas ja jõuab õhtul Soome edelarannikule. Madalrõhkkonna vahetus läheduses on meie ilm soe ja niiske. Aeg-ajalt sajab vihma, sekka tuleb ka lörtsi ja seda eelkõige õhtu poole. Tuul puhub lõunast ja kagust, päeval pöördub edelasse ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval +2..+6°C.



Neljapäeva (2.03.) öösel sajab kaugeneva madalrõhkkonna järel lörtsi. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on -1..+2°C. Päeval liigub üle lauge kõrgrõhuhari, lörtsi- ja vihmahooge on harvem, aga päris sajuta ilm ei ole. Tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on +1..+5°C.



Reedel (3.03.) jääb Põhja-Euroopat katma mitmeosaline madalrõhuala ja selle serva mööda jätkub niiske õhu vool Läänemere ümbrusse. Õhumass on pisut jahedam ning sajuhood tulevad alla enamasti lörtsina, saartel ja läänerannikul on ka vihma võimalus. Tuul puhub öösel idakaarest, pöördub päeval üle põhja läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel -2..+1, päeval 0..+4°C.



Laupäeval (4.03.) jääb Eesti nõrgeneva madalrõhuvööndi ja ida pool tugevneva kõrgrõhuharja piirimaile. Vahetevahel sajab lörtsi, päeval tuleb mõnes kohas sadu vihmana alla. Tuul puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval +2..+5°C.



Pühapäeval (5.03.) jõuab edelavoolus Läänemere äärde uus madalrõhkkond ning toob lörtsi ja vihma. Kas madalrõhkkond liigub üle Eesti või suundub Soome edelaranniku suunas - see täpsustub lähipäevadel. Madalrõhkkonna liikumistrajektoorist sõltuvalt on valdavaks kas idakaare või lõunakaare tuul ning ka temperatuurifoon on sellest tulenevalt kas kõrgem või madalam. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, päeval +1..+5°C. Kui soojem õhumass Lõuna-Eestini jõuab, siis tõuseb seal temperatuur paar-kolm kraadi kõrgemale.