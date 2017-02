Sõidavad süsteemianalüüsija, programmeerija ja riistvara spetsialist kõrgmägedes mööda looklevat kruusateed oma porschega ja märkavad, et pidurid ei tööta. Poistel hirm naha vahel, näevad kitsal teel veel kalluritki vastu tulemas, rabelevad siis nii ja teistmoodi ning napilt-napilt saavad masina täpselt kuristiku serval pidama. Astuvad siis autost välja, pühivad higi ja hakkavad nõu pidama, et mida peale hakata.

Süsteemianalüst: "Nüüd peame küll hoolega terve masina lahti võtma ja süstemaatiliselt üle vaatama, alustades mootorist ja lõpetades autoraadioga, spetsialistid kutsume lähimast remondikojast ka kohale."

Riistvara spets: "Ah ära aja jama, anna mulle 5 minutit ja haamer, ja asi vask, sõidab pärast veel kiiremini pealegi kui enne."

Programmeerija: "No see kõik on muidugi tore, aga kõigepealt istume ikka autosse tagasi ja proovime, kas õnnestub viga korrata."