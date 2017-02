Keskerakond pani kohalike omavalitsuste valimistel Lasnamäele kandideerima riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Erki Savisaare. Savisaar ütles, et ta on valmis Lasnamäel kandideerima, et erakonda ja sealset esinumbrit Mihhail Kõlvartit ringkonnas abistada, edastab ERRi uudisportaal.

"Tallinn, nii nagu kogu Eestigi, on Keskerakonna jaoks väga oluline. Meie eesmärk on valimised pealinnas kahtlemata võita ning soovin muidugi anda selleks oma panuse," märkis ta.

Lasnamäe esinumbri Mihhail Kõlvarti sõnul tugevdab Erki Savisaar tunduvalt Keskerakonna nimekirja Lasnamäel kohalikel valimistel.