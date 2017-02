Halvima filmi Kuldvaarikad läksid tänavu Hillary Clintonit halvustavale dokumentaalile ja mängufilmile "Batman v Superman: Dawn of Justice".

Mõlemad filmid said neli Vaarikat halvima näitlejatöö, stsenaariumi ja lavastamise eest, kuid "kõige halvemaks filmiks" tunnistati Clintoni-vastane dokumentaalfilm, vahendab Menu.

"Tänavu olid vastamisi kaks kinosaasta äärmiselt erinevat näidet: 250 miljonit dollarit maksnud koomiksioopus "Batman v Superman" ja paremäärmuslik "dokumentaal" "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party"," märkisid Vaarikate väljaandjad avalduses.

Vaarikate preemia loodi 1980. aastal vastukaaluks Oscaritele.