Vaid päevad pärast Dorise laastamistööd asus Suurbritannia saari kimbutama torm nimega Ewan, mis eile hommikul Iirimaale jõudis.

Kuigi maskuliinse nimega torm on Dorisest pisut leebem, on ametnikud siiski mitmeid hoiatusi väljastanud, vahendab BBC.

Torm Doris Suurbritannias (Reuters / Scanpix)

Tugevate tuulte ja vihmasadude ootel on nii Wales, Põhja-Iirimaa ning osa Šotimaast. Kõik nimetatud kohad said tänaseks hommikuks kollase hoiatuse, mis on ilmastikuolude puhul kolmest võimalikust madalaim.

Meteoroloogide sõnul võib Ewan endaga kaasa tuua üleujutusi, mis raskendavad inimeste liikumisvõimalusi.

Ewan on juba viies omasuguste hulgas sel hooajal.