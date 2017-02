Sul on hädasti vaja sularaha, kuid mingil kummalisel põhjusel on üks Mehhiko paarike otsustanud, et nemad seksivad täna just pangaautomaadi juures.

Videol on näha, kuidas naine toetab käega HSBC automaadi vastu ja mees on kaldus seina suunas, vahendab Metro.

Kindlasti suudaks me kõik pakkuda palju romantilisemaid asukohti, kus üksteist nautida...

Väidetavalt asus selle pangaautomaadi läheduses kool, mistõttu ringlevad nüüd jutud, et tegu oli õpetajatega, kes korraks aja maha võtsid...

Vaata SIIT!