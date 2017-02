Märtsikuus annab Eesti Filmi Instituut esmakordselt välja Eesti filmi- ja teleauhinnad, mille eesmärk on tänada ja tunnustada oma ala professionaale. Konkursile laekunud 244 kandidaadi seast valis erialaspetsialistidest koosnev professionaalne žürii välja nii filmi- kui televaldkonna nominendid, laureaadid selguvad 12. märtsil Nordea Kontserdimajas toimuval galal.

Eesti filmi- ja teleauhinnad 2017 pidulikul galal pärjatakse parimaid töid ja tegijaid 2016. aastal tehtu eest, välja antakse 24 auhinda. Kokku esitati Eesti filmi- ja teleauhindadele 244 kandidaati, millest 163 olid televaldkonnas, 81 kandidaati tuli filmimaailmast. Esitatud töid hindasid nii teles kui filmis 21-liikmelised erialaspetsialistidest koosnevad žüriid, kelle antud hinnete põhjal moodustusid kandideerivate tööde pingeread, mille tulemusena selgusid mõlema valdkonna nominendid.



Teležürii kandidaadid pandi kokku koostöös kolme suurema telekanaliga, esitatud kandidaatide seast valiti loosiga välja 21 žüriiliiget. Filmižürii kandidaatide esitamisel osalesid valdkonna eksperte koondavad organisatsioonid, nende seas Eesti Kinoliit, Eesti Operaatorite Liit, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, Balti Filmi- ja Meediakool, PÖFF, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Filmitööstuse Klaster ja Kultuurkapitali Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu. Sarnaselt teležüriile selgus ka lõplik filmižürii loosiga. Filmižürii hulka kuulusid filmitegijad, -kriitikud, -levitajad, näitlejad ja teised igapäevaselt filmivaldkonnas tegutsevad professionaalid. Teležürii hulka kuulusid teleprodutsendid, operaatorid, meediaeksperdid, teleajakirjanikud ja teised telemaastiku asjatundjad.



Võitjad kuulutatakse välja 12. märtsil Nordea Kontserdimajas toimuval Eesti filmi- ja teleauhinnad 2017 pidulikul galal. Sündmusest teeb otseülekande Kanal 2.





TELEVALDKONNA NOMINENDID

1. Parim tõsielusaade

"Eesti lood" (ERR)

"Meie inimesed" (ERR)

"Osoon" (ERR)

"Rakett 69" (ERR)

"Roaldi nädal" (Kanal 2)



2. Parim teleseriaal

"ENSV" (ERR)

"Kuum jälg" (Kanal 2)

"Kättemaksukontor" (TV3)

"Pilvede all" (Kanal 2)

"Õnne 13" (ERR)

3. Parim infosaade või publitsistika

"Aktuaalne Kaamera" (ERR)

"Pealtnägija" (ERR)

"Plekktrumm" (ERR)

"Radar" (Kanal 2)

"Välisilm" (ERR)



4. Parim uus saade

"Heureka" (ERR)

"Kadunud tsivilisatsiooni jälgedes" (ERR)

"Meie maailm" (ERR)

"Roaldi nädal" (Kanal 2)

"Suur komöödiaõhtu" (Kanal 2)



5. Parim meelelahutussaade

"Eesti laul" (ERR)

"Hommik Anuga" (ERR)

"Klassikatähed" (ERR)

"Ringvaade" (ERR)

"Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3)



6. Parim naisnäitleja

Elisabet Reinsalu "Pilvede all" (Kanal 2)

Helene Vannari "ENSV" (ERR)

Helgi Sallo "Õnne 13" (ERR)

Luule Komissarov "Õnne 13" (ERR)

Merle Palmiste "Kuum jälg" (Kanal 2)



7. Parim meesnäitleja

Argo Aadli "ENSV" (ERR)

Harry Kõrvits "Naabriplika" (Kanal 2)

Mait Malmsten "ENSV" (ERR)

Raivo E. Tamm "ENSV", "Õnne 13" (ERR)

Tõnu Oja "Papad mammad" (TV3)



8. Parim naissaatejuht

Anu Välba "Hommik Anuga" (ERR)

Astrid Kannel "Välisilm", "AK" (ERR)

Grete Lõbu "Ringvaade" (ERR)

Margit Kilumets "OP" (ERR)

Tuuli Roosma "Saladused" (Kanal 2)



9. Parim meessaatejuht

Joonas Hellerma "Plekktrumm" (ERR)

Kristjan Jõekalda "Nädalalõpp Kanal2ga" (Kanal 2)

Margus Saar "Iseolemine", "AK" (ERR)

Marko Reikop "Ringvaade" (ERR)

Urmas Vaino "Terevisioon" (ERR)



10. Parim toimetaja

Anna Gavronski "Pealtnägija" (ERR)

Indrek Treufeldt "Kahekõne" (ERR)

Kajar Kase "Ringvaade" (ERR)

Mihkel Kärmas "Pealtnägija" (ERR)

Marii Karell "Radar" (Kanal 2)



11. Parim operaator

Kristjan-Jaak Nuudi "Klassikatähed" (ERR)

Margus Malm "Su nägu kõlab tuttavalt", "Me armastame Eestit" juhtoperaator (TV3)

Raul Priks "Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3)

Raul Priks "Eesti laul" (ERR)

Tauno Sirel "Su nägu kõlab tuttavalt", "Me armastame Eestit" (TV3)



12. Parim režissöör

Ain Prosa "Kättemaksukontor" (TV3)

Eva-Katariina Taimre "Eesti laul" finaal (ERR)

Ove Musting "Eesti laul" finaal (ERR)

Marianne Kõrver "Roaldi nädal" (Kanal 2)

Ülle Õun "Mi", "Klassikatähed" (ERR)





FILMIVALDKONNA NOMINENDID

1. Parim mängufilm

"Polaarpoiss" (Rež. Anu Aun, Luxfilm)

"Päevad, mis ajasid segadusse" (Rež. Triin Ruumet, Kinosaurus Film)

"Teesklejad" (Rež. Vallo Toomla, Amrion)



2. Parim dokumentaalfilm

"Armastuse maa" (Rež. Liivo Niglas, F-seitse)

"Shusha" (Rež. Lauri Lippmaa/Aivar Valdre, Kopli Kinokompanii)

"Tule tagasi vabana" (Rež. Ksenia Okhapkina, Vesilind)



3. Parim lühifilm, sh lühidokumentaalfilm

"Habras Maailm" (Rež. Ants Tammik, Vesilind)

"Mauseoleum" (Rež. Lauri Randla, Exitfilm)

"Räägitakse, et tomatid armastavad rokkmuusikat" (Rež. Janno Jürgens, Alasti Kino)



4. Parim animafilm

"Täismaja" (Rež. Kristjan Holm, Eesti Joonisfilm)

"Tühi ruum" (Rež. Ülo Pikkov, Nukufilm)

"Urbanimatio" (Rež. Hardi Volmer/Urmas Jõemees, Voldik)



5. Parim operaator

Erik Põllumaa (Teesklejad, Amrion)

Heiko Sikka (Polaarpoiss, Luxfilm)

Sten-Johan Lill (Päevad, mis ajasid segadusse, Kinosaurus Film)



6. Parim režissöör

Anu Aun (Polaarpoiss, Luxfilm)

Triin Ruumet (Päevad, mis ajasid segadusse, Kinosaurus Film)

Vallo Toomla (Teesklejad, Amrion)



7. Parim stsenarist

Leana Jalukse (Ema, Meteoriit)

Livia Ulman/Andris Feldmanis (Teesklejad, Amrion)

Triin Ruumet / Greta Varts (Päevad, mis ajasid segadusse, Kinosaurus Film)



8. Parim naisnäitleja

Jaanika Arum (Polaarpoiss, Luxfilm)

Mirtel Pohla (Teesklejad, Amrion)

Tiina Mälberg (Ema, Meteoriit)



9. Parim meesnäitleja

Hendrik Toompere jr (Päevad, mis ajasid segadusse, Kinosaurus Film)

Priit Võigemast (Teesklejad, Amrion)

Roland Laos (Polaarpoiss, Luxfilm)



10. Parim helirežissöör

Horret Kuus (Ema, Meteoriit)

Horret Kuus (Polaarpoiss, Luxfilm)

Matis Rei (Päevad, mis ajasid segadusse, Kinosaurus Film)



11. Parim filmikunstnik

Eva-Maria Gramakovski (Teesklejad, Amrion)

Jaagup Roomet (Polaarpoiss, Luxfilm)

Matis Mäesalu (Päevad, mis ajasid segadusse, Kinosaurus Film)



12. Parim montaažirežissöör

Hendrik Mägar (Päevad, mis ajasid segadusse, Kinosaurus Film)

Margo Siimon (Polaarpoiss, Luxfilm)

Tambet Tasuja (Ema, Meteoriit)