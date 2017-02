Jäär Marsi ja Uraani täpse ühenduse tõttu võid olla kannatamatu ja närviline – eriti juhul, kui pead kellegi järele ootama. Avalikes kohtades on oht asju kaotada või lasta pihta panna.

Vähk Päevas on palju emotsionaalseid hetki, kui sa võid kergesti üle reageerida. Soositud on loomingulised tegevused – kunst, film või lugemiselamused. Seevastu ostes-müües pead olema tähelepanelik.

Lõvi Päevas on ülitugev vee-energia mõju, mistõttu sina kui tule-elemendi esindaja võid tunda end üsna vesiselt ja kesiselt. Kõik võlgade ja laenudega seonduv on ebasoodsas seisus.

Neitsi Planeetide asend annab sulle võimaluse murda kerge vaevaga läbi igivanast ja vastikust takistusest. Siiski pea meeles tõsiasja, et rünnaku asemel on parem lahendus sallivus ja koostöövaim.

Kaalud Kohtumine kellegagi võib kujuneda veidraks või ebatavaliseks. Suhete liin on aktiivne ja võimalusterohke, kuid samas on võimalikud ka ootamatused ja sürrealistlikud olukorrad.