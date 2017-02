Plaanile Ameerikasse pea 2000 kilomeetri pikkune maa-alune Dakota Access´i nime all tuntud õliliin luua on tekkinud erinevatel põhjustel rohkelt vastased. Kavalamad neist kasutasid ära 89. Oscarite jagamisega seonduvat meedia tähelepanu ja panid suure protestiaktsiooni püsi just gala toimumiskoha lähedal.

1.2 meetrise läbimõõduga toru hakkab plaanide järgi õli liigutama Põhja-Dakotast läbi Lõuna-Dakota ja Iowa Patokasse Illinoisis. Kuigi tänu sellele luuakse rohkelt ajutisi töökohti on plaanil palju vastaseid nii looduskaitsjate kui ka maaomanike hulgas, kelle platsidelt kogu asi läbi käima hakkaks.