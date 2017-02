"Vabariigi aastapäeva pidu ei ole edevuse laat, see on talvine vastuvõtt, ja seekord oligi - lõpuks ometi," ütleb keraamik Piret Veski ja täiendab: “Less is more! Tundub, et seekord on kõik pidulised presidendist eeskuju võtnud ning see on igati teretulnud."

Veski ütleb, et tänavune vastuvõtt oli silmale meeldiv vaadata. "Naised olid lihtsamad ja paistsid välja rohkem kui nende kleidid,“ lausub ta. "Papagoikleiteide aeg on läbi. Ning mehi nende hästi istuvates ülikondades oli seekord lausa lust vaadata!"

Karin ja Jüri Ratas. "Kui sa juba mehega välja lähed, siis arvesta tema kui aksessuaariga," arutleb Veski. (Alar Truu)

Ka sisearhitekt Maile Grünberg leiab, et seekordne vastuvõtt nägi ilus välja. "Inimesed püüavad ikka teha minimalistlikke kleite. Lõpuks ometi on Eestisse jõudnud skandinaavia stiil, ma ütleksin isegi, et Jacqueline Kennedy stiil – lihtne ja ilus, selge värv ning väärikas hoiak. Minimalistlik ja alati lööv!"