"Sattusin tantsima naise kaudu – naine laulab vanaemade kooris,“ ütleb Elmar Just, Tallinna tehnikaülikooli ehituskonstruktsioonide labori juhataja, kes vabariigi aastapäeva kontserdil valssi esitas. Abikaasa Veeraga.

"Otsiti vanainimesi, tuldi värbama ja sealt värvati. Naine pani mind ka kirja! Ega ma teadnud, et ma tantsima pean!“

Elmar ütleb, et tantsupaarid tulid kõik vanaemade koorist. "Ühtäkki tuli minna riiete proovi ja siis näidati ära ka, mida me tegema peame,“ muljetab Elmar.

"Mina ei saanud midagi aru, kui kõrvalt räägiti tantsupaaridest. Lõpuks taipasin, et mis seal muud ikka saab olla, kui valss. Me Veeraga kodus kellelegi ei rääkinud, et kontserdile tantsima läheme. Lähedased nutsid rõõmust, kui meid telekast nägid.“