Armastatud näitlejatar Marje Metsur märgib, et tema esimene reaktsioon aastapäevavastuvõtu kutsele oli "Mul ei ole midagi selga panna!" Aga kohe pärast seda jõudis kohale kutse tegelik tähendus. "Rõõm oli hinges – mind on märgatud!"

Marje võttis presidendivastuvõtule kaaslaseks oma õe tütretütre Grethe-Kai Länsi.

"Kuna mul endal lapsi ei ole, siis on õe lapsed ja lapselapsed peaaegu nagu mu enda omad," märgib Marje.

"Presidendi vastuvõtule kutsutakse ju kaaslasega… Minu jaoks tuli see kutse selles mõttes liiga hilja, et minu kaaslase, abikaasa, jalad ei ole enam piisavalt head, et treppidest käia ja tantsida ning tema ei saanud kahjuks tulla. Aga ta ei soovinud ka, et mina minemata jätan."